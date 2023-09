Fortaleza esgota ingressos para duelo contra o Corinthians na Sul-Americana

Essa será a segunda vez que as duas equipes se enfrentarão na capital cearense no período de um mês. Também com a casa cheia, o Fortaleza levou a melhor sobre os paulistas no Campeonato Brasileiro e venceu por 2 a 1 em 14 de setembro.

O duelo de ida está agendado para a próxima terça-feira (26), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Quem avançar no duelo enfrentará o vencedor de LDU e Defensa y Justicia na final da Sul-Americana.