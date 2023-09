Ex-diretor do Corinthians deixa grupo e expõe conflitos antes de eleições

"Essa é uma eleição da qual vamos participar de um pleito em que você tem duas candidaturas que não inspiram confiança para o eleitor, tanto uma como a outra. Não é aquele voto que é o melhor para o clube, 'é esse'. Temos a candidatura de um lado que é um continuísmo de 15 para 18 anos, que é o mesmo do qual a Renovação e Transparência surgiu à época, para acabar com o continuísmo do Dualib de 16 anos. Do outro lado temos uma candidatura aventureira. É uma aventura, a gente nunca sabe. Discurso populista, promessas difíceis de serem cumpridas", disse Nei em vídeo.

A reportagem da Gazeta Esportiva entrou em contato com Carlos Nujud, que deu mais detalhes de sua saída do grupo União dos Vitalícios. "Deixei o grupo a partir do momento que eles decidiram apoiar o Augusto. Assim, tenho a liberdade de votar qualquer pauta no Conselho sem ter que acompanhar o voto do grupo. Não dá para ficar em cima do muro", comentou.

Conselheiro vitalício do Corinthians, Nujud chegou a atuar como diretor de futebol do Timão entre 1998 e 2000, na época em que Alberto Dualib era o presidente. Durante o período em que permaneceu no cargo, o clube conquistou o bicampeonato brasileiro (1998 e 1999), o Paulistão de 1999 e o Mundial de Clubes, em 2000.

No último mandato de Andrés Sanchez, Nei atuou como diretor das categorias de base, cargo que deixou após Duilio Monteiro Alves tomar posse, no final de 2020.

Neste momento, Augusto Melo possui o apoio oficial de oito chapas: 05 (Paixão Corinthiana), 30 (Corinthians Mais Forte), 77 (São Jorge 77), 82 (Reconstruir), 83 (Valores 83), 90 (Oficial 90), 95 (Arquibancada 95) e 88 (União dos Vitalícios).

Já André Negão tem o suporte de seis chapas: 10 (Renovação e Transparência), 26 (26 Associativo), 11 (Fiéis Mosqueteiros), 15 (Tradição Corinthiana), 22 (Preto no Branco) e 33 (Corinthians com Respeito).