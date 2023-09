Europa League está de volta! Confira 5 times que estão no torneio, mas poderiam estar na Champions

2. Ajax

Tetracampeão da Champions, o Ajax vive o pior momento dos últimos anos. O time holandês terminou em terceiro no último campeonato nacional e ficou fora da Liga dos Campeões pela primeira vez em 13 anos.

Na atual temporada, também começou mal na Eredivise e só conquistou uma vitória em cinco jogos. Sem grandes estrelas no elenco, o Ajax caiu no "grupo da morte" ao lado de Olympique de Marselha, da França, Brighton, da Inglaterra, e AEK, da Grécia.

3. Olympique de Marselha

Outro clube tradicional que jogará a Europa League neste ano é o Olympique de Marselha. Os franceses foram eliminados na fase preliminar da Liga dos Campeões, e vivem momento de pressão dentro e fora de campo.

Parte da torcida exigiu a renúncia do presidente do clube e do então técnico Marcelino García. Nesta terça-feira, o treinador deixou o cargo dois meses depois de assumir.