Escalação do Palmeiras: Abel encerra preparação e sinaliza mudanças contra o Grêmio

"O Grêmio é sempre um adversário muito difícil. Hoje é o quarto colocado na competição, vem fazendo um grande campeonato. Sabemos como eles são fortes dentro de sua casa e estamos nos preparando para fazer um bom jogo e procurar a vitória", afirmou Weverton após o treino.

"Sabemos da dificuldade que vai ser, do preço que temos de pagar para construir uma vitória, mas estamos nos empenhando e nos dedicando para sempre melhorar e evoluir. É um grande adversário, vamos lá respeitando, mas sabendo dos nossos objetivos e da importância de uma vitória", completou o arqueiro.

O Palmeiras deve ir a campo com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony. Uma opção tática de Abel é devolver Mayke à defesa, deslocar Rony para a ponta e acionar Endrick no comando do ataque.