Em parceria com Varejão, Cleveland Cavaliers entrega duas novas quadras de basquete ao clube Saldanha da Gama

Durante a cerimônia de apresentação das quadras, também foi feita uma doação de US$ 10 mil (cerca de R$ 53 mil) dos Cavaliers para apoiar o trabalho que é realizado pelo Instituto Anderson Varejão (IAV) no desenvolvimento da próxima geração de talentos do basquete.

Além da cerimônia e do corte da fita, a programação do evento contou ainda com um jogo amistoso entre ex-companheiros de Anderson da década de 1990, incluindo os irmãos Sandro e Ângelo, e uma clínica de basquete com crianças do IAV, Saldanha e NBA Basketball School. Barlage e Marcos Perini, presidente do Clube de Regatas Saldanha da Gama, também marcaram presença.

Após o evento em Vitória, os Cavaliers vão para o Rio de Janeiro, onde Varejão realizará uma clínica de basquete na NBA Store Arena Rio com cerca de 50 jovens da NBA Basketball School. O evento acontecerá nesta quinta-feira, a partir das 15h30 (de Brasília).