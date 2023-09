Edina Alves é selecionada pela Conmebol para apitar a Libertadores feminina

Edina e Neusa também foram as representantes do Brasil na última Copa do Mundo feminina de 2023. Elas ficaram responsáveis por comandar a estreia da Austrália, anfitriã do Mundial junto da Nova Zelândia, no duelo contra a Irlanda.

A Libertadores feminina conta com Palmeiras e Corinthians entre as equipes brasileiras na competição. Os dois rivais estão em grupos diferentes e só poderão se enfrentar caso avancem aos mata-matas.