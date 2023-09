E o novo técnico? Veja como está a procura do Santos após a demissão de Aguirre

Caso as tratativas com este nome não tenham um desfecho positivo, a ideia é efetivar Marcelo Fernandes. A princípio, o Alvinegro Praiano não queria manter o campeão paulista de 2015. Ele, inclusive, foi avisado disso e levou a notícia com naturalidade.

"O que foi tratado comigo com a diretoria é que hoje eu sou interino. Isso é normal para mim. Sabemos o que o clube pensa para essas próximas rodadas. Estamos aqui para ajudar o Santos. É indiferente a posição que eu estiver. Aonde for, eu vou dar de tudo para conseguir o melhor para esse clube que eu tanto amo. A conversa bem justa e clara", declarou o auxiliar.

O cenário, porém, mudou um pouco após a vitória de 2 a 1 sobre o Bahia, na última segunda-feira. O triunfo em Salvador deu moral para Marcelo Fernandes, que é um nome de confiança da diretoria e é querido pelos jogadores.

O Santos tenta resolver essa questão o mais rápido possível, O time volta a campo no dia 1º de outubro, quando recebe o Vasco, pela 25ª rodada do Brasileirão. O embate está marcado para as 16h (de Brasília).

O Peixe está na 17ª colocação, com 24 pontos, um a menos que o Goiás, primeiro time fora da zona do rebaixamento e que ainda joga na rodada, contra o Flamengo, em casa.