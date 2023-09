Damac x Al-Hilal: veja onde assistir ao time de Neymar no Campeonato Saudita

Nesta quinta-feira, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Saudita, o Al-Hilal do brasileiro Neymar visita o Damac. A bola rola a partir das 12 horas (de Brasília), no Estádio Príncipe Sultan bin Abdul Aziz, na Arábia Saudita.

Onde assistir: O Canal GOAT, no YouTube, e a Band Sports, na televisão fechada, transmitem o confronto.

O Al-Hilal é o atual líder da liga saudita, com 16 pontos conquistados após seis partidas. O time treinado por Jorge Jesus está invicto até o momento, com cinco vitórias e apenas um empate. Em seu último jogo pela competição, goleou o Al-Riyadh por 6 a 1, no duelo que marcou a estreia do camisa 10.