Corinthians nega disputa judicial com Ramiro e reforça realização de acordo amigável entre as partes

Ainda segundo a reportagem, o Corinthians combinou de pagar a Ramiro quatro parcelas de R$ 500 mil, além de uma parcela de cerca de R$ 3 milhões, totalizando algo em torno de R$ 5 milhões. Como o pagamento não teria acontecido, o valor passaria a ser de R$ 7,5 milhões.

Ramiro teve passagem discreta pelo Corinthians, com 120 jogos disputados, seis gols marcados e um título conquistado (Campeonato Paulista de 2019). O jogador chegou a ser emprestado ao Al Wasl e deixou o Timão ao final da temporada passada, rumo ao Cruzeiro.

Veja a nota completa do Corinthians:

"Sobre as falsas alegações de continuidade da disputa judicial envolvendo o Sport Club Corinthians Paulista e Ramiro Benetti, informamos que o departamento jurídico do clube e os representantes legais do atleta realizaram acordo amigável na ação cível e trabalhista, de forma parcelada, sem cômputo de juros e com quitação mútua de quaisquer débitos envolvendo questões trabalhistas e direito de imagem, em termos que foram financeiramente benéficos ao clube. Embora o acordo tenha sido firmado em 12 de setembro de 2023, o departamento de comunicação não foi procurado pela primeira reportagem para contestar a informação, tampouco por quem a repercutiu."