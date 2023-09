Com uma a menos, Seleção Brasileira feminina sub-19 vence a Colômbia pela Liga de Desenvolvimento Conmebol

Mais uma vitória na Liga de Desenvolvimento Sub-19! Aline Gomes marcou o gol do jogo na segunda etapa!

O próximo compromisso será contra o Chile, às 9h, na quinta-feira (21). Vamos com tudo! ??? pic.twitter.com/6w3mLwzGVR

? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) September 20, 2023

Com a vitória, o Brasil chegou a seis pontos no Grupo B da competição, no qual estão também Chile, Venezuela e Colômbia. A Canarinho volta a campo nesta quinta-feira, às 9h (de Brasília), diante da seleção chilena, no Parque Prandi, também em Colonia.

A Seleção tentou impor seu ritmo desde os primeiros minutos de jogo e mostrou o ímpeto ofensivo com um ataque de Dudinha. Aos dez minutos, o Brasil ficou com uma a menos com a expulsão da meio-campista Kaylaine.