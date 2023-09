Com time misto, Flamengo empata contra o Goiás antes de decisão contra o São Paulo

O confronto começou com vários erros das duas equipes. Tanto que a primeira finalização só aconteceu aos 16 minutos, com Pedro, pelo Flamengo. Os donos da casa pouco ameaçavam no setor ofensivo.

Aos poucos, o Goiás melhorou e passou a chegar perto do gol rubro-negros. Em dois lances, Matheus Babi ficou perto de finalizar com perigo, mas parou na zaga carioca.

O panorama da partida não mudou nos minutos finais. Goiás e Flamengo seguiram sem criar boas chances e foram para o intervalo com o placar inalterado em Goiânia.

No segundo tempo, as duas equipes voltaram buscando o ataque com mais intensidade. Só que ambas seguiam errando muito no setor ofensivo. Assim como na etapa inicial, o Goiás melhorou ao longo do tempo. Os donos da casa assustaram aos 21 minutos, em chute de Dodô.

O susto fez o Flamengo crescer de produção. Tanto que os rubro-negros quase abriram o placar aos 31 minutos. Primeiro, Pedro recebeu a bola na área e chutou em cima da zaga. Depois, foi a vez de Igor Jesus mandar pela linha de fundo.

Nos minutos finais, o Flamengo esboçou uma pressão. Everton Cebolinha teve a melhor chance da partida e parou em boa defesa de Tadeu. O Goiás ainda tentou explorar os espaços, mas teve que se contentar com a igualdade.