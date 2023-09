Com James titular, Dorival escala São Paulo reserva para enfrentar o Fortaleza

Sendo assim, o São Paulo está escalado com: Jandrei; Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Luan, Gabriel Neves, Michel Araújo e James Rodríguez; Juan e Luciano.

O Tricolor praticamente não tem desfalques para o duelo desta noite, mas preferiu preservar seus principais atletas por conta da Copa do Brasil. Perto de conquistar o troféu nacional de maneira inédita, o clube entra em campo no domingo diante do Flamengo, às 16h (de Brasília), no Morumbi, pelo segundo jogo da decisão. Na ida, a equipe venceu o Rubro-Negro por 1 a 0, com gol de Calleri, no Maracanã.