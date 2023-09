Com gol no fim, Real Madrid bate o estreante Union Berlin na Liga dos Campeões

Nesta quarta-feira, o Real Madrid venceu o Union Berlin em sua estreia na atual edição da Liga dos Campeões, em partida pelo Grupo C. O confronto, que aconteceu no Santiago Bernabéu, foi decidido nos acréscimos com Bellingham decretando a vitória dos espanhóis. Essa foi a primeira partida dos alemães no torneio.

No outro jogo do mesmo horário, Copenhague e Galatasaray empataram por 2 a 2, em duelo pelo Grupo A. Os gols dos belgas foram marcados por Diogo Gonçalves e Elyounoussi, enquanto Sacha Boey e Tetê ajudaram na reação dos turcos

Em seu próximo compromisso, o Real Madrid enfrenta o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol, às 16h (de Brasília) desse domingo, no Estádio Cívitas Metropolitano. Já o Union Berlin retorna ao gramado para pegar o Hoffenheim, pela liga alemã, nesse sábado, às 10h, no An der Alten Forsterei.