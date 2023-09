Gabriel Jesus marca e Arsenal goleia PSV em estreia da Champions

Imagem: Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images

Nesta quarta-feira, o Arsenal recebeu o PSV pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League e venceu o confronto por 4 a 0. Saka, Trossard, Gabriel Jesus e Odegaard marcaram os gols da vitória.

Com isso, os Gunners começam a competição continental conquistando três pontos e se isolando na liderança do Grupo B, uma vez que Sevilla e Lensa empataram em 1 a 1 na estreia, atmbém nesta quarta. O PSV, por outro lado, fica na lanterna do grupo, ainda zerado.

O próximo compromisso do Arsenal é pela Premier League contra o Tottenham, em casa, no domingo, às 10 horas (de Brasília). Na Champions, a equipe inglesa volta a campo no dia 3 de outubro, às 16 horas, para visitar o Lens.