Com gol contra, Napoli vence Braga fora de casa pela Liga dos Campeões

O Napoli empatou com o Braga por 1 a 1, pela primeira rodada da frase de grupos da Liga dos Campeões. A partida aconteceu nesta quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga.

No primeiro tempo, o lateral Di Lorenzo inaugurou o marcador. O placar permaneceu assim até a reta final, quando Bruma deixou tudo igual. Contudo, pouco tempo depois, Niakaté marcou contra garantiu a vitória para os visitantes.

Agora, o Napoli concentra as suas atenções para a disputa do Campeonato Italiano, em que enfrenta o Bologna, nesse domingo, às 13h (de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara. Já o Braga encara, na mesma data, às 16h30, em casa, em compromisso pelo torneio nacional.