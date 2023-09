Com boa avaliação interna, Anderson Barros já lidera planejamento do Palmeiras para 2024

Demitido no fim de 2019, Alexandre Mattos foi substituído por Anderson Barros no cargo de diretor de futebol do Verdão.

Com o cartola no comando, o Verdão levantou as taças da Libertadores em 2020 e 2021; da Recopa Sul-Americana em 2022; do Brasileirão em 2022; da Copa do Brasil em 2020; da Supercopa do Brasil em 2023; e, por fim, do Paulistão em 2020, 2022 e 2023.