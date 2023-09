COB entra na reta final de preparação para os Jogos Pan-Americanos de Santiago

Atualmente, o Brasil tem 580 vagas garantidas nos Jogos Pan-Americanos e a expectativa é de ter cerca de 600 competidores lutando por medalhas no evento.

"O brasileiro gosta e sempre gostou dos Jogos Pan-Americanos. Nossos objetivos são classificar o maior número de atletas para os Jogos Olímpicos, de maneira direta, além de nos mantermos entre os três primeiros colocados no quadro de medalhas. Logicamente, também é fundamental ampliar nosso número de conquistas em relação ao que fizemos em Lima 2019. Isso é fundamental. Queremos fazer amanhã melhor do que fizemos ontem", contou Rogério Sampaio.

Alguns dos principais destaques já confirmados na delegação brasileira são: Rebeca Andrade e Arthur Zanetti, da ginástica artística; Ana Marcela Cunha, da natação em águas abertas; Bia Ferreira, do boxe; Rafaela Silva, do judô; Duda e Ana Patrícia, do vôlei de praia; Rayssa Leal e Kelvin Hoefler, do skate; Martine Grahel e Kahena Kunze, da vela; Marcus D'Almeida, do tiro com arco; e Hugo Calderano, do tênis de mesa.