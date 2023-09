CBF assina acordo com o Governo Federal para implantação do projeto Estádio Seguro

Em nota, a CBF informou que parte do programa já funciona de forma piloto no Maracanã desde o fim de 2022, com o uso de tecnologia que identifica torcedores com mandados em aberto ou com alguma restrição judicial. O dispositivo é acionado no momento da leitura do ingresso e, caso o sistema identifique um torcedor procurado, a catraca é bloqueada. A expectativa éa de que a medida entre em operação ainda neste ano, em jogos das séries A e B do Campeonato Brasileiro.

As 27 Federações de Futebol do Brasil foram convidadas para participarem do programa,que não tem adesão obrigatória. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, a CBF e suas entidades afiliadas serão responsáveis pelo intercâmbio de informações, soma de esforços e mobilização suas estruturas para o cumprimento do Acordo de Cooperação. O governo irá oferecer um auxílio técnico aos clubes para a implantação e integração dos sistemas.

"Nós, do Ministério do Esporte, vamos trabalhar incansavelmente para que a pauta de hoje seja levada não apenas aos maiores estádios do Brasil, mas aos pequenos e médios, onde também acontece o futebol e onde também deve haver segurança pública", afirmou André Fufuca.

O ministro da Justiça Flávio Dino, por fim, declarou que o instrumento também pode ser utilizado em outras modalidades, já que o sistema "permite o diálogo de sistemas, em que ingressos com CPF vão permitir a consulta da base de dados da segurança pública".