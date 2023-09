Casemiro faz dois gols, mas United perde do Bayern na estreia pela Champions League

Na próxima rodada, portanto, o Bayern de Munique visita o Copenhague, às 16 horas (de Brasília) do dia 3 de outubro (terça-feira), no Estádio Parken, em Copenhague, na Dinamarca. Ao mesmo tempo, o Manchester United recebe o Galatasaray, em Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra.

Antes disso, porém, ambas equipes voltam suas atenções para as respectivas competições nacionais. Pela quinta rodada do Campeonato Alemão, os Bávaros recebe o Bochum, no próximo sábado, às 10h30, na Allianz Arena. Pelo sexto compromisso do Inglês, os Red Devils encaram o Burnley no mesmo dia, a partir das 16 horas, no estádio Turf Moor, em Burnley (ING).

O jogo entre Bayern de Munique e Manchester United

Mesmo longe dos seus domínios, o Manchester United foi quem levou perigo primeiro na partida. Logo aos quatro minutos, Eriksen recebeu dentro da área e cruzou rasteiro, mas a defesa alemã afastou. A sobra ficou novamente com o meia dinamarquês, que bateu de primeira e parou em grande defesa de Ulreich.

No entanto, o primeiro a balançar a rede foi o Bayern de Munique. Na primeira chance perigosa da equipe, aos 28 minutos, Sané tabelou com Kane, que devolveu de primeira após fazer o pivô, e bateu colocado. O atacante contou com a contribuição de Onana, que aceitou o chute e levou um frango, para marcar o 1 a 0.

Quatro minutos mais tarde, os donos da casa ampliaram a vantagem. Musiala disparou pela esquerda, fez bela jogada individual e rolou para Gnabry finalizar cruzado, livre de marcação, e acertar a bochecha esquerda da rede de Onana, que nem se mexeu.