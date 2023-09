Campeão com o São Paulo, Ney Franco exalta inteligência tática de Lucas Moura

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 19, 2023

Quando foi campeão Sul-Americano pelo São Paulo em 2012, Lucas foi eleito o melhor jogador do torneio. Na final, sua transferência para o Paris Saint-Germain já estava acertada e, por isso, o atacante não deu novos passos pelo clube até o seu retorno nesta temporada. Para Ney Franco, um possível título da Copa do Brasil neste domingo pode coroar as passagens do jogador pelo Tricolor.

"Eu acho que esta volta do Lucas vai ser coroada com o São Paulo se for campeão da Copa do Brasil. Vai ser uma coroação vestindo a camisa do São Paulo. O São Paulo vem há um tempo com um jejum de títulos importantes, ganhou a Sul-Americana de 2012 com o Lucas sendo um protagonista no jogo, e agora tem essa possibilidade real de ser campeão da Copa do Brasil com o Lucas sendo esse destaque", avaliou.

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Fortaleza pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi. No domingo, a equipe enfrenta o Flamengo, também no Morumbi, para o segundo jogo da final da Copa do Brasil. O Tricolor venceu o confronto de ida por 1 a 0 e precisa apenas de um empate para conquistar o título inédito.