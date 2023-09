Bruno Gomes e Luan Polli se lesionam e viram desfalques para o Coritiba

O Coritiba ganhou dois problemas para a sequência da temporada. Nesta quarta-feira, o clube anunciou as lesões do volante Bruno Gomes no ligamento do tornozelo esquerdo, e do goleiro Luan Polli, no ligamento colateral do joelho direito. Ambos já deram início ao tratamento com a fisioterapia.

"O volante Bruno Gomes sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e o goleiro Luan Polli sofreu um estiramento no ligamento colateral do joelho direito. Ambos os atletas já realizam tratamento conservador com a fisioterapia", comunicou o Coritiba através do Twitter.

Ambos os atletas foram titulares no duelo com o Bahia, na última quinta-feira, pela 23ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Coxa foi derrotado de virada por 4 a 2, no Couto Pereira. Luan Polli, inclusive, foi muito criticado por ter falhado em três gols da equipe baiana.