Brasileiro recebe elogios após fair play em lance na vitória do Porto na Liga dos Campeões

Três pontos na bagagem ??#UCL pic.twitter.com/N9E7y80CJq

? FC Porto (@FCPorto) September 20, 2023





A atitude, que aconteceu quando o placar na marcava 3 a 1 para o Porto, aos 15 minutos da etapa complementar, foi aplaudida pelos torcedores presentes na Volksparkstadion, em Hamburgo, na Alemanha. Depois, o brasileiro também recebeu elogios nas redes sociais.

"Todos deviam fazer isso e ter essa consciência. Vi que o jogador tinha se lesionado e coloquei a bola para fora. Podia ser eu. Espero que ele esteja bem e se recupere", disse Galeno após o apito final aos microfones da Eleven Sports.

Com o resultado, o Dragão assumiu a vice-liderança do Grupo H da Liga dos Campeões, com três pontos ? empatado com o Barcelona, que goleou o Royal Antwerp por 5 a 0 e fica na liderança pelo saldo de gols. O Shakhtar Donetsk é o terceiro lugar da chave.