Brasil vence Porto Rico e emplaca quarta vitória seguida no Pré-Olímpico

O início do segundo set também foi equilibrado, com as porto-riquenhas abrindo vantagem no começo. Porém, o Brasil voltou a demonstrar sua força e deslancharam a partir do 12º ponto. A confiança fez com que o time também levasse o terceiro set com tranquilidade.

Buscando ficar entre as duas melhores seleções do torneio para garantir uma vaga em Paris 2024, o Brasil voltará a jogar na madrugada de sexta-feira (22). As comandadas de José Roberto Guimarães terão um desfaio duro contra a Turquia, em Tóquio, no Japão, às 4h (de Brasília).