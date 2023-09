Barcelona anuncia renovação de Alejandro Balde e fixa multa rescisória de 1 bilhão de euros

????? ???? ??? pic.twitter.com/z7Nn8ts2fM

? FC Barcelona (@FCBarcelona) September 20, 2023

Desde então, Balde ganhou espaço saindo do banco de reservas e se tornou o substituto de Jordi Alba, que deixou o Barcelona ao fim da última temporada. O defensor já atuou em 55 partidas, sendo 42 como titular, e marcou um gol e deu seis assistências.

Dias antes da Copa do Mundo do Catar, a Espanha anunciou o corte do lateral José Luis Gayà, do Valencia, e convocou Alejandro Balde, que nunca havia sido chamado pela seleção principal aos 19 anos.