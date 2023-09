Athletico-PR encerra preparação para duelo contra o Internacional pelo Brasileiro

Classificação e jogos Brasileirão

Ainda antes do jogo diante do Internacional, na quinta-feira, grupo e comissão participarão de uma reunião técnica com a apresentação de um vídeo, às 11h45. A preleção, por sua vez, está marcada para as 16h50. Com tudo isso finalizado, o time parte para a Arena da Baixada, palco do confronto.

O Athletico-PR chega com confiança para o duelo após vencer o Flamengo, por 3 a 0, no último jogo. A equipe paranaense figura na sétima colocação, com 37 pontos conquistados após 23 rodadas. O Internacional, por sua vez, ocupa a 12ª posição na tabela de classificação do Brasileiro, com 29 pontos.