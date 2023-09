Arthur Elias comanda primeiro treino como técnico da Seleção Brasileira; veja carreira do treinador

Sua primeira experiência com o futebol feminino aconteceu em 2006, quando montou um projeto no Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo (CEPEUSP), voltado para características das mulheres no futebol. Na sequência, em 2009, comandou a equipe do Nacional/Mackenzie.

Em 2011, Arthur chegou ao lugar em que conquistaria seu primeiro título de expressão: o Centro Olímpico. Lá, além de ser o técnico do primeiro time profissional do clube, ele também coordenou o projeto das categorias de base, que hoje é referência na modalidade. A conquista do Brasileirão Feminino à frente do Centro Olímpico se deu em 2013.

Em 2015, Arthur Elias foi para o Audax e a virada na sua carreira começou em 2016, quando iniciou uma parceria entre o clube de Osasco e o Corinthians. No mesmo ano, o técnico conquistou a Copa do Brasil. No ano seguinte, ganhou o tão almejado título da Copa Libertadores da América.

Em 2018, a parceria entre Corinthians e Audax chegou ao fim. Com a separação, Arthur foi convidado para permanecer no Timão e sua passagem pelo Alvinegro pode ser definida em três palavras: imponente, eficiente e vitoriosa.

Entre 2018 e 2023 Arthur Elias esteve a frente da equipe na conquista de 14 títulos: Libertadores (2017, 2019 e 2021), Campeonato Brasileiro (2018, 2020, 2021, 2022 e 2023), Supercopa (2022 e 2023), Paulistão (2019, 2020 e 2021) e Copa Paulista (2022).

Individualmente, foi o melhor treinador do Brasileiro nos últimos 3 anos (2021, 2022 e 2023) e em 2018. Melhor técnico do Paulista em 2018 e 2021, e venceu o prêmio Bola de Prata nos anos de 2022 e 2023.