Após marcar seu primeiro gol, James lamenta derrota do São Paulo e se diz "pronto" para final

O meio-campista James Rodríguez ficou insatisfeito com a derrota do São Paulo para o Fortaleza nesta quarta-feira, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do colombiano ter feito seu primeiro gol pelo clube, o time acabou perdendo por 2 a 1 antes da grande final da Copa do Brasil.

Antes de balançar as redes, James voltou a desperdiçar um pênalti pelo Tricolor. Ele já havia errado uma cobrança diante da LDU, pela Sul-Americana, resultando na eliminação da equipe no torneio continental. O jogador lamentou o ocorrido, mas se disse feliz por desencantar com a camisa do São Paulo.

"Acontece, né. Estou feliz por fazer meu primeiro gol aqui, mas triste pela derrota. Agora temos quatro dias para um jogo muito importante. O time fez uma grande partida, mas não tivemos sorte", comentou o atleta na saída de campo, ao Premiere.