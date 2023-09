Apesar de má fase, Rojas volta a dar assistência pelo Corinthians através da bola parada

O jogador teve uma atuação de destaque logo em sua estreia, contra o América-MG, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Logo na sequência, ele se lesionou no empate sem gols com o Bahia e ficou parado por quase um mês.

Desde então, o paraguaio tem apresentado um desempenho tímido, apesar de ainda ser titular absoluto do time. O técnico Luxemburgo elogiou a bola parada de Rojas e disse que o meia deve evoluir conforme adquirir entrosamento com os companheiros.

"A bola parada dele... É um jogador que tem muito mais para dar. Ele foi muito bem na estreia e tomou aquela porrada contra o Bahia, que deixou ele fora dos jogos um tempão. Os jogadores precisam saber como ele gosta de receber a bola, quando ele abre, quando vai por dentro... Tudo isso eles vão encontrar com o tempo, a tendência dele é evoluir", avaliou o treinador.

Rojas tem duas assistências, mas ainda não marcou nenhum gol em dez jogos pelo Corinthians. Ele terá uma chance para balançar as redes pela primeira vez nesta sexta-feira, quando o time enfrenta o líder Botafogo na Neo Química Arena. O duelo está marcado para as 20h (de Brasília), pela 24ª rodada do Brasileirão.

A equipe está há cinco jogos sem vencer na competição, ocupando o 14º lugar na tabela, e se vê ameaçada pela zona de rebaixamento. A distância para o Z4 é de apenas três pontos.