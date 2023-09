Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz briga com torcedor em shopping

A briga acontece em meio as finais da Copa do Brasil, entre Flamengo e São Paulo. No primeiro jogo, disputado no último domingo, o Tricolor Paulista venceu por 1 a 0, em pleno Maracanã. Marcos Braz, inclusive, foi xingado pela torcida rubro-negra no estádio.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, no Morumbi, às 16 horas (de Brasília). Para conquistar o título, o clube carioca precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de triunfo por um tento de vantagem, a decisão vai para os pênaltis.

Antes de pensar no São Paulo, o Flamengo encara o Goiás, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate está marcado para esta quarta-feira, às 19 horas, em Goiânia.