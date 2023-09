VAR que não assinalou pênalti contra o Corinthians já foi afastado por erro em Palmeiras x São Paulo

O empate por 4 a 4 entre Corinthians e Grêmio nesta segunda-feira segue repercutindo por reclamações de arbitragem. A polêmica envolveu um suposto pênalti não marcado a favor do clube gaúcho que, mesmo com o auxílio do VAR, não foi corrigido.

O árbitro responsável pelo VAR foi Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. Segundo o áudio liberado pela CBF, Emerson entendeu que o toque na mão da bola de Yuri Alberto não teve a "intenção de bloquear", e sim "de disputar a bola".

Nesta terça-feira, entretanto, a própria CBF admitiu o erro do comandante do VAR na partida e afirmou que o "bloqueio da bola com o braço nessa ação caracteriza infração de pênalti".