Torcida do Fluminense esgota ingressos para semifinal da Libertadores

O Fluminense segue na expectativa pela semifinal da Libertadores. Os tricolores encaram o Internacional no dia 27 de setembro, pelo jogo de ida, no Maracanã.

Após uma discussão com as autoridades locais, o Fluminense iniciou a venda dos ingressos nesta terça-feira. A torcida mostrou que está ansiosa pela partida, pois esgotou as entradas em apenas duas horas.