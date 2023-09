Time copeiro? Seis das últimas sete vitórias do São Paulo foram em jogos de mata-mata

O time tricolor acabou sendo eliminado do torneio continental nos pênaltis, mas conseguiu chegar à final da Copa do Brasil, diante do Flamengo. No primeiro jogo da decisão, o São Paulo bateu o Rubro-Negro por 1 a 0, no Maracanã, e depende de um simples empate em casa para levantar a taça.

Os comandados de Dorival retornam a campo nesta quarta-feira (20), para enfrentar o Fortaleza, no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

É possível que o treinador preserve os principais titulares de olho na partida de volta da final, marcada para domingo, às 16h.

A vitória, entretanto, é imprescindível para o São Paulo. Há sete jogos sem vencer no Brasileirão, a equipe caiu para o 13º lugar na tabela, com 28 pontos, tendo disputado uma rodada a menos.

Confira as últimas sete vitórias do São Paulo na temporada: