Tenistas brasileiros são convocados para os Jogos Pan-Americanos de Santiago

Os capitães das equipes masculina e feminina de tênis do Brasil, Jaime Oncins e Roberta Burzagli, anunciaram nesta terça-feira os atletas convocados para a disputa dos jogos Pan-Americanos 2023, em Santiago. A competição ocorre entre os dias 20 de outubro a 5 de novembro.

Jaime Oncins e Roberta Burzagli, projetaram o caminho do Brasil na competição:

"Esta é uma competição diferente do habitual, já que os tenistas estão jogando pelo país. Então, o importante no Pan é manter o foco no jogo, nos treinamentos do dia a dia e se preparar da melhor forma para o torneio de tiro curto. Devemos trabalhar dessa forma", disse Oncins.