Técnico do Vasco, Ramón Díaz será julgado por expulsão contra o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira

O Vasco vem mostrando recuperação sob o comando do técnico Ramón Díaz. No entanto, o Cruzmaltino pode ficar sem seu treinador nos próximos jogos.

Isso porque o argentino será julgado nesta quinta-feira pela expulsão na partida contra o Red Bull Bragantino. O comandante poderá ser punido com até três jogos de suspensão.

Como já cumpriu um, Ramón Díaz pode ser ausência no banco de reservas nas partidas contra América-MG e Santos. No entanto, o técnico é presença certa no duelo desta quinta-feira, contra o Coritiba, às 19 horas (de Brasília), em São Januário.