Suárez reclama de pênalti não marcado em Corinthians x Grêmio: 'Sempre a mesma coisa'

Hoje (19), a CBF divulgou como foi a comunicação do VAR com o árbitro Wilton Pereira Sampaio. A entidade admitiu erro na não marcação do pênalti em campo e na falta do chamado do árbitro de vídeo para revisão.

O Grêmio abriu 2 a 0 de vantagem no começo da partida, mas o Corinthians virou o placar ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, os gaúchos empataram e Suárez colocou o seu time na frente novamente. Aos 22 minutos do segundo tempo, Giuliano igualou o placar novamente.

Com o resultado, o Grêmio alcançou os 40 pontos e se manteve na 3º posição do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Corinthians somou um ponto em casa e chegou aos 27, três a mais que o Santos, que abre a zona de rebaixamento.