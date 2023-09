Seleção feminina se apresenta para primeiro período de treinos com Arthur Elias na Granja Comary

Que trajetória, professor! ?

Vamos conferir alguns momentos especiais da carreira do técnico @arthurelias até o comando da #SeleçãoFeminina! ?? pic.twitter.com/Fy0M9AaHFR

? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) September 19, 2023

O treinador promoveu o retorno da atacante Cristiane, do Santos, que não teve espaço com a comissão anterior. Além disso, contará com Marta também entre as mais experientes da Seleção. Arthur Elias contará em seu grupo, inicialmente, com as estreantes Amanda, do Palmeiras, Eudimilla, da Ferroviária, Jheniffer e Katiuscia, ambas do Corinthians.

Na parte d anoite, a comissão técnica se reuniucom as atletas para orientar sobre as diretrizes e objetivos para a preparação da equipe nos próximos dias.