São Paulo x Fortaleza: confira desfalques, arbitragem e mais sobre o jogo no Morumbi

O São Paulo recebe o Fortaleza nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor precisa pontuar para se distanciar dos últimos colocados na tabela. Já o Leão do Pici quer o triunfo para, quem sabe, entrar no G6.

Para essa partida o técnico Dorival Júnior deverá levar a campo um São Paulo composto apenas por jogadores reservas, do goleiro ao ponta esquerda, já que no próximo domingo o time terá pela frente o jogo de volta da grande final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no Morumbi.

Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Ferraresi (aprimora a forma física), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Erison (estiramento na região posterior da coxa esquerda) e Marcos Paulo (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) são os desfalques do São Paulo para o duelo com o Fortaleza.