Sampaio Corrêa bate Vila Nova de virada, conquista segunda vitória consecutiva e respira na Série B

Os gols do jogo

Com três minutos de partida, o Sampaio Corrêa teve uma grande oportunidade para inaugurar o marcador. Após cobrança de escanteio, o ataque da equipe subiu mais alto que a zaga do Vila Nova e conseguiu cabecar. O goleiro Denis Júnior foi buscar no cantinho e impediu o primeiro gol do time da casa.

E quem não faz, leva. O Vila Nova abriu o placar com Igor Henrique aos 11 minutos da primeira etapa. Após bola alçada na grande área, Caio Dantas escorou de cabeça para o meio e o camisa 23 chegou sozinho na pequena área para empurrar a bola para o fundo da rede do Sampaio Corrêa.

O empate dos donos da casa saiu já no fim do primeiro tempo, com 39 minutos. Pará fez linda enfiada para Ytalo. O atacante recebeu em velocidade e tocou na saída do goleiro para deixar tudo igual. A bola ainda beijou o travessão antes de morrer na meta do Vila Nova.

Aos 23 minutos, veio a virada do Sampaio. Neto Paraíba recebeu e soltou uma bomba de fora da área. O zagueiro do Vila Nova entrou na frente e acabou desviando a bola para o gol, tirando o goleiro Denis da jogada. Placar final: 2 a 1 para o time mandante e festa do torcedor do Sampaio.