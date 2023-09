Saiba tudo sobre a Liga dos Campeões de 2023/34

A temporada de 2023/24 da Liga dos Campeões começa nesta terça-feira, com os melhores times da Europa entrando em campo em busca do troféu mais consagrado do futebol de clubes. Logo no seu primeiro dia de disputa, o torneio continental terá o atual campeão Manchester City em campo e confrontos pelo grupo da morte.

Na primeira fase, as 32 equipes classificadas são divididas em oito grupos de quatro. Aquelas que ficarem nas duas primeiras colocações do seu grupo avançam para as oitavas de final. O terceiro colocado é eliminado e vai para os playoffs da Liga Europa. Os clubes que ficarem na lanterna não herdam uma vaga em nenhum outro torneio.