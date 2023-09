Renato Gaúcho reclama de pênalti não marcado para o Grêmio e detona arbitragem: "Inadmissível"

"Errar é humano, mas no momento em que você tem o VAR e sabe as regras do jogo, é inadmissível não ter sido pênalti para a gente. Muita gente do Corinthians disse que foi. Duvido que alguém veja esse lance e fale que não foi. Perguntei ao árbitro e ele disse que o adversário estava com o braço para trás. É um arbitro de Copa do Mundo. Nem posso culpar ele pois tem o VAR", disse.

"A CBF deveria divulgar o áudio desse lance. Gostaria que o árbitro do VAR viesse à público explicar. O árbitro do jogo esperou todo o tempo do mundo para ele analisar. Em três segundos dava para ver que era pênalti. Fica difícil brigar pelo título assim. O Brasil todo viu essa vergonha de hoje. Só o VAR não viu que foi pênalti", completou.

O Grêmio está na terceira colocação do Brasileirão, com 40 pontos, 11 a menos que o líder Botafogo. A equipe volta a campo na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do torneio, em Porto Alegre.