Ramón Díaz prega foco do Vasco em confrontos diretos no Brasileirão: "Não podemos relaxar"

O Gigante da Colina terá a oportunidade de deixar a zona da degola nas próximas rodadas, pois a equipe terá uma série de confrontos diretos. O primeiro desafio será nesta quinta-feira, contra o Coritiba, em São Januário. Depois, os cruzmaltinos visitam América-MG e Santos.

Classificação e jogos Brasileirão

O Vasco está com 20 pontos na classificação do Brasileiro, mas com dois jogos a menos. Se vencer seus próximos dois compromissos, o time de Ramón Díaz deixa o Z-4.