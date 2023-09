Palmeiras vai mandar clássico contra o Santos pelo Brasileirão na Arena Barueri; entenda motivo

Nos próximos dois meses, 15 shows estão previstos para acontecer no Allianz Parque. A Real Arenas ? empresa da WTorre que cuida do estádio ? entende que a média de ausências do Alviverde em sua casa, para jogos, é normal e segue a dos demais anos de parceria. Em 2022, o número só foi menor por conta do cancelamento do show da banda Coldplay e do cantor Justin Bieber.

O entendimento interno da WTorre é que a situação faz parte do acordo e não há nada fora das regras. O número de shows atende aos critérios pré-estabelecidos de cessão do espaço, do estádio e da gestão.

O Palmeiras, por outro lado, está insatisfeito por não receber sequer um centavo de tais shows ? afinal, o Verdão acusa a WTorre de não efetuar os repasses previstos em contrato.

Vale destacar que, no primeiro semestre, o Palmeiras não pôde contar com seus domínios em duas ocasiões: justamente contra o Santos, pelo Paulistão, e no duelo diante do Cerro Porteño, na Libertadores. Em tais partidas, o Palestra atuou no Morumbi, casa do São Paulo.