Palmeiras terá sequência de jogos complicada para tentar alcançar o Botafogo

O Verdão terá pela frente neste período um jogo contra o Bragantino, que está no G6 da Série A e luta para entrar no G4, um clássico contra o Santos que terminou em empate no primeiro turno e mais um duelo contra o Atlético-MG, que já cruzou com o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores em 2023.

Além disso, o Alviverde terá que conciliar esta sequência de jogos no Brasileirão com as semifinais da Libertadores contra o Boca Juniors, que acontecem nos dias 28 de setembro, na Argentina, e 5 de outubro, em São Paulo.