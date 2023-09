Palmeiras disputou um jogo em casa em setembro e ficará 19 dias sem atuar no Allianz

Nesta última sexta-feira (15), o Palmeiras recebeu o Goiás no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 1 a 0. No entanto, esse jogo foi o primeiro e último compromisso do Verdão em casa em setembro. Antes deste duelo, o Alviverde tinha atuado em seus domínios somente no dia 30 de agosto, no empate em 0 a 0 contra o Deportivo Pereira-COL pela Libertadores.

Antes do jogo com o Goiás, o Verdão empatou por 0 a 0 contra o Corinthians, fora de casa, no dia 3 de setembro, e depois parou por duas semanas por conta da data Fifa.

Agora, o Palmeiras só volta a atuar em casa no dia 5 de outubro, quando recebe o Boca Juniors pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, às 21h30 (de Brasília). Até lá, a equipe de Abel Ferreira terá três compromissos pela frente.