Nonato revela incômodo com poucos minutos no Santos e diz onde prefere jogar

Classificação e jogos Brasileirão

Nonato ainda declarou que prefere atuar como segundo volante e disse estar apto fisicamente.

"Eu venho aprimorando bastante minha forma física. Estou há um mês no Brasil e me adaptando. Cada dia me sinto mais pronto. Gosto de jogar como segundo homem. É onde me sinto mais a vontade", completou.

Anunciado em 4 de agosto, Nonato soma apenas três partidas com a camisa do Santos. Ele chegou ao Peixe por empréstimo do Ludogorets, da Bulgária, válido até 31 de julho de 2024.