Neymar tem nome envolvido em novo caso de traição e Biancardi se pronuncia: "Decepcionada"

Nesta terça-feira, a namorada de Neymar, Bruna Biancardi, se pronunciou nos stories do Instagram após o jogador brasileiro ser supostamente flagrado em uma balada em Barcelona, na Espanha, com outras mulheres. A influenciadora disse estar ciente do ocorrido e que está "decepcionada" novamente.

"Boa tarde, estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho", publicou.