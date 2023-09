Na Arena da Baixada, Athletico-PR faz penúltimo treino antes de enfrentar o Internacional pelo Brasileiro

O Athletico-PR adentrou as últimas etapas da preparação e realiza os últimos ajustes para enfrentar o Internacional, em confronto válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba.

O penúltimo treino da equipe antes do duelo aconteceu no palco do embate. Os jogadores se apresentaram na manhã desta terça-feira, às 08h30, para a primeira atividade do dia: a apresentação de um vídeo técnico. Em seguida, os atletas seguiram para a realização de exercícios na fisioterapia.

Após os trabalhos fisioterapêuticos, o elenco do Furacão partiu para o gramado do estádio. Em campo, os jogadores realizaram trabalhos táticos e de finalizações, assim como o elenco do Internacional. Depois do término dos treinamentos, o grupo foi liberado.