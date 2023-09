Mbappé marca e PSG vence Borussia Dortmund em estreia na Liga do Campeões

Nesta terça-feira, o Paris Saint-Germain recebeu o Borussia Dortmund pela primeira rodada da Champions League e venceu o confronto por 2 a 0. Mbappé, de pênalti, e Hakimi marcaram os gols da vitória, todos no segundo tempo.

Com o resultado, o PSG começa a competição com três pontos e lidera o Grupo F, à frente de Milan e Newcastle, que empataram em 0 a 0 também nesta terça-feira. O Borussia Dortmund, então, fica na lanterna do grupo, ainda zerado.

O próximo compromisso do PSG é pela Ligue 1 diante do Olympique de Marselha, em casa, no domingo às 15h45 (de Brasília). Já o Borussia Dortmund volta a campo no sábado para visitar o Wolfsburg, às 10h30, pela Bundesliga.