Marcelo Fernandes revela trabalho para Santos finalizar mais e elogia postura contra o Bahia

"Já vínhamos trabalhando, até com o Aguirre. Temos que ter consciência, principalmente o Jean Lucas e o Lucas Lima, que no meio de campo tem que construir o jogo e finalizar a jogada. O Marcos Leonardo teve uma jogada por dentro que, se ele chuta de bico, ele faria o gol. Vamos finalizar as jogadas. Pedimos para eles isso. É mérito deles. Essa vitória tem uma representatividade muito grande", declarou.

Segundo dados do Footstats, o Santos é o time com menos finalizações no Campeonato Brasileiro, com 249 em 24 partidas, ou seja, média de 10.38 por compromisso.

Com o triunfo sobre o Bahia, o Alvinegro Praiano segue na 17ª colocação do Brasileirão, agora com 24 pontos, um a menos que o Goiás, primeiro time fora da zona do rebaixamento e que ainda joga na rodada, contra o Flamengo, em casa.

O Santos volta a campo agora apenas no dia 1º de outubro, quando recebe o Vasco, pela 25ª rodada do Brasileirão. O embate está marcado para as 16h (de Brasília).