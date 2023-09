Manchester United tem retorno de lesionados às vésperas de estreia na Liga dos Campeões

? A positive update from Carrington regarding Mason Mount and @RaphaelVarane's returns.#MUFC

? Manchester United (@ManUtd) September 19, 2023

Outra novidade no treino foi a presença do jovem Kobbie Mainoo e o recém-contratado Sofyan Amrabat, que realizaram trabalhos no gramado separados do restante do elenco. Ambos se recuperam de lesão e podem estrear na temporada nas próximas semanas.

Por outro lado, o técnico Ten Hag recebeu a confirmação da ausência de Aaron Wan-Bissaka. O lateral já havia começado no banco no jogo passado por mal estar e se machucou quando entrou no fim da partida. Segundo o United, o atleta ficará fora por "várias semanas".